Психологи рассказали, как прокачать внимание и концентрацию

Улучшить концентрацию и сосредоточиться на одном деле слишком сложно при наличии множества отвлекающих факторов, поэтому в первую очередь нужно их устранить, считает психолог Дарья Дугенцова. Также внимательность и способность концентрироваться тренируют йога и медитация, заявила на в беседе с Общественной Службой Новостей.

«Если вы, например, садитесь работать, нужно убрать все: телефон, переписки в социальных сетях, устранить все, что может вас отвлекать, — подчеркнула Дугенцова. — Также нужно завершить все предыдущие дела, которые могут вас отвлечь, если вы будете о них думать».

Занятия йогой и медитацией помогают практиковать осознанность, добавила психолог. Она посоветовала пытаться сосредоточиться во время повседневных занятий. К примеру, практиковать осознанность во время еды, не сопровождая прием пищи просмотром роликов на телефоне или телевизора.

Важно работать над собой и постепенно приучать мозг к концентрации на элементарных вещах, заключила психолог.

Ученые до этого выяснили, что даже легкое обезвоживание у людей среднего возраста и пожилых может привести к проблемам с вниманием и концентрацией. Причем с возрастом у людей притупляется чувство жажды, поэтому следует не забывать пить.

Психолог ранее объяснил, почему мемы с котами помогают бороться со стрессом.