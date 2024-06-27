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Девушке, пострадавшей при сходе поезда в Коми, потребуется пластическая хирургия

РИА Новости: пострадавшей в Коми девушке понадобится пластическая операция

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Западное МСУ на транспорте СК России

Девушке, пострадавшей при сходе поезда в Коми, понадобится помощь пластических хирургов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на близкую подругу матери ребенка.

По информации агентства, девушка получила травмы мягких тканей. 14-летнюю пострадавшую вместе с ее родителями доставили вертолетом в Сыктывкар. Она переведена в Республиканскую детскую клиническую больницу, в отделение реанимации, без сознания, ее состояние оценивается как тяжелое.

«Родители не могли найти девочку, отец позже обнаружил ее сидящей на рельсах в состоянии шока. Потом девочка потеряла сознание. У ребенка нет переломов, но повреждены мягкие ткани и сотрясение. Подростку позже потребуется помощь пластического хирурга, когда будет состояние удовлетворительное», — поделилась подруга семьи.

Она добавила, что пострадавшая семья направлялась к ней в гости в село Кабардинка в Геленджике.

До этого глава республики Владимир Уйба рассказал, что 14-летняя пострадавшая получила самые тяжелые травмы в результате крушения поезда в Коми.

Ранее в Коми оцепили место схода поезда во избежание мародерства.

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