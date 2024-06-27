Все поезда «Иволга» проверят после инцидента на МЦД

Компания «Трансмашхолдинг» устанавливает причины разъединения межвагонного сцепного устройство на поезде «Иволга» в Московской области на линии D3 Московских центральных диаметров. Об этом сообщает РИА Новости.

«Причины произошедшего устанавливаем... Запланировано проведение инспекции всех поездов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что была сформирована экспертная группа из представителей завода-изготовителя, представителей инжиниринговой компании, а также поставщика сцепного устройства.

До этого стало известно, что вагон оторвался от поезда «Иволга» на подмосковной станции МЦД-3 Кратово Рязанского направления московской железной дороги. Позднее в МЖД уточнили, что вагоны электропоезда «Иволга» расцепились на МЦД-3 при отправлении со станции Кратово. Как отмечается, в результате происшествия никто не пострадал. Пассажиры были были экстренно высажены из вагонов.

Ранее в Коми частично сошел с рельсов пассажирский поезд.