В Севастополе объявлена баллистическая угроза. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Внимание. Угроза! Баллистика!» – написал он.

Чиновник призвал граждан принять меры безопасности и укрыться в убежищах.

23 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Севастополь американскими ракетами ATACMS, оснащенными кассетными боевыми частями. По данным Минобороны России, системы ПВО сбили четыре ракеты, один снаряд взорвался в воздухе над территорией города.

Позже полковник генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бод заявил, что атака Вооруженных сил Украины на Севастополь в очередной раз раскрыла ложь США, которые ранее публично запретили использование передаваемого Киеву западного вооружения против гражданских объектов на территории России.

Ранее Развожаев предрек фиаско попыткам ВСУ повлиять на ситуацию дальнобойным оружием.