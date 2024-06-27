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В России в разы выросло число подлежащих выдворению мигрантов

Главный пристав РФ Аристов сообщил о кратном росте числа выдворяемых мигрантов

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Илья Наймушин/РИА Новости

Директор ФССП (Федеральной службы судебных приставов) Дмитрий Аристов сообщил о кратном росте числа принудительно выдворяемых из страны мигрантов. Об этом Аристов рассказал ТАСС на полях Петербургского юридического форума.

«Только за 5 месяцев 2024 года принудительно выдворено за пределы Российской Федерации более 30 тыс. иностранных граждан и лиц без гражданства, за 5 месяцев 2023 года — 12,7 тыс.», — сообщил чиновник.

До этого глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил об отправке на СВО около 10 тыс. мигрантов с гражданством РФ. Всего выявлено 30 тыс. иностранных граждан с паспортом РФ, которые уклонились от обязанности встать на военный учет.

Бастрыкин также призвал изменить миграционную политику в России и обеспечить потребность в рабочей силе за счет внутренних ресурсов. По словам главы СК, при привлечении на работу мигрантов необходимо руководствоваться вопросами национальной безопасности.

Ранее глава ФССП заявил, что долги уехавших из страны россиян все равно будут взысканы.

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