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Россиянку, прибывшую из Таиланда, поймали с наркотиками на таможне в Пулково

В Пулково поймали российскую туристку с наркотиками

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Северо-Западное таможенное управление

Россиянку, прибывшую из Таиланда, поймали в аэропорту Пулково с наркотиками. Об этом сообщает Северо-Западное таможенное управление.

Таможенники в петербургском аэропорту Пулково остановили 30-летнюю россиянку, которая прибыла из Таиланда. У нее обнаружили гриндер для измельчения с растительным веществом, курительную трубку в контейнере и половину сигареты. Позже в вещах пассажирки нашли еще восемь зиплок-пакетов с растительным веществом зелено-коричневого цвета.

После экспертизы груза россиянки выяснилось, что она везла 9,9 грамма каннабиса и 1,09 грамма гашиша. В отношении женщины за попытку контрабанды наркотиков в значительном размере возбуждено уголовное дело. Отмечается, что теперь ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Ранее россиянин пытался вывезти за границу экстремистскую книгу и попался таможенникам.

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