Пассажиров высадили на станцию на МЦД-3 из-за расцепленного вагона

Вагоны электропоезда «Иволга» расцепились на МЦД-3 при отправлении со станции «Кратово» Рязанского направления московской железной дороги. Об этом говорится в Telegram-канале МЖД.

«Сегодня в 13:33 при отправлении с платформы Кратово Казанского направления МЖД произошел саморасцеп между вагонами электропоезда «Иволга», принадлежащего компании-перевозчику, не относящемуся к ОАО «РЖД»», – говорится в посте.

Как отмечается, в результате происшествия никто не пострадал. Пассажиры были были экстренно высажены из вагонов.

После ЧП движение поездов на Казанском направлении в сторону Москвы перенесли на соседние пути с увеличенными интервалами. Поезда в сторону области курсируют в штатном режиме.

В ведомстве подчеркнули, что их сотрудники принимают все необходимые усилия для оказания помощи компании-перевозчику и освобождении перегона для возобновления движения.

Накануне в Коми частично сошел с рельсов пассажирский поезд. Состав следовал из Воркуты в Новороссийск.

Ранее в Волгоградской области после схода грузовых вагонов с рельсов начался пожар.