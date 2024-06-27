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В Челябинске запретили продажу алкоголя ночью в жилых домах

В Челябинске запретили продажу алкоголя ночью в барах, размещенных в жилых домах

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Законодательное собрание Челябинской области запретило с сентября продажу алкоголя в ночное время в барах региона, расположенных в многоквартирных домах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу заксобрания.

«Запрещается (кроме ресторанов) розничная продажа алкоголя в барах, кафе и буфетах, расположенных в МКД, в рабочие дни с 22:00 (20:00 мск) до 10:00 (08:00 мск)», — сообщили агентству в пресс-службе.

При этом в выходные и нерабочие праздничные дни ограничения начнут действовать с 23:00 (21:00 мск) и до 10:00 (08:00 мск).

Новые запреты начнут действовать в регионе с 1 сентября 2024 года, уточнили в заксобрании региона.

В регионе также ввели новые требования к розничной продаже пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи при оказании услуг общепита. Их продажу разрешили только в ресторанах, барах и буфетах, даже если они расположены в многоквартирных домах.

По словам депутатов, ночные запреты стали «ответом на многочисленные жалобы» жителей региона.

До этого в Курганской области запретили продавать алкоголь в розницу 30 апреля, 1 и 9 мая.

Ранее пошлины на импортное вино в России предложили повысить до 25%.

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