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В России власти выделят почти 25 млрд рублей для тяжелобольных детей

Мишустин поручил выделить более 24,5 млрд рублей для детей с редкими болезнями

Правительство РФ выделит более 24,5 млрд рублей на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями. Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

По его словам, правительство работает над поддержкой детей с жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями. Так, созданный по поручению президента государственный фонд «Круг добра» обеспечил дорогостоящими лекарствами в 2023 году почти 2,5 тыс. детей. Еще около 300 несовершеннолетних пациентов получили необходимые медицинские изделия и средства реабилитации.

Сумма почти в 25 млрд рублей поможет фонду в обеспечении бесперебойной работы в 2024 году.

До этого президент России Владимир Путин назвал очень важным внедрение в практику отечественной медицины уникальных достижений науки. Он отметил, что сейчас очень важно, чтобы уникальные достижения исследовательских команд как можно быстрее внедрялись в практику, в работу российских больниц и поликлиник.

Путин также заявил, что в ближайшие годы на оборону и социальную сферу РФ дополнительно выделят 9 трлн рублей, эти деньги не должны оказаться в чьих-то карманах.

Ранее Минздрав предложил включить онкологию в список профессиональных заболеваний.

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