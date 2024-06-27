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В Финляндии упростят процедуру конфискации недвижимости у россиян

Финляндия упростит конфискацию недвижимости у не выходящих на связь россиян

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Shutterstock

С 8 июля кабинет министров Финляндии упростит процедуру конфискации недвижимости у собственников, не выходящих на связь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на финское министерство юстиции.

Изменения претерпит закон о жилищных кооперативах. При этом минюст уточняет, что поправки вносят в основном из-за ситуации, которая сложилась в восточных районах Финляндии, где возникли проблемы с доставкой уведомлений собственникам, находящимся в РФ.

Таким образом, утверждают в минюсте, конфискация недвижимости является «средством борьбы» с нарушениями со стороны жильца или акционера.

11 июня агентство Bloomberg сообщило, что в Финляндии составили список «потенциально опасной» недвижимости россиян — в этот лист вошли собственники недвижимости, которые якобы нарушали территориальную целостность, суверенитет и независимость третьих стран.

По мнению финских властей, эта недвижимость якобы может использоваться для диверсионной деятельности против Финляндии, либо вообще для «плацдарма для крупной операции».

Ранее в Финляндии заявили об уходе всех местных компаний из России.

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