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Россиянин пытался вывезти за границу экстремистскую книгу и попался таможенникам

В Адлере таможенники поймали россиянина с экстремистской книгой

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Южное таможенное управление

В Адлере таможенники поймали мужчину с экстремистской книгой «Застольные разговоры Гитлера» автора Генри Пикера. Об этом сообщает Южное таможенное управление.

Инцидент произошел в ходе таможенного контроля физических лиц, которые направлялись в Абхазию. Одного из мужчин остановили в «зеленом коридоре» и обнаружили в его сумке книгу, которая включена в Федеральный список экстремистских материалов. Такие материалы запрещено перевозить через границу ЕАЭС.

Мужчина, у которого нашли «Застольные разговоры Гитлера», рассказал, что нашел книгу за автобусной остановкой и решил взять себе. О том, что это экстремистская литература, он узнал от таможенников. В отношении туриста возбудили административные дела по двум статьям.

До этого российские таможенники задержали иностранку с радиоактивным багажом. У нее нашли фрагменты игральных карт с излучением.

Ранее иностранка пыталась провезти в Россию трое люксовых часов, спрятав их внутри себя.

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