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Пожилым посоветовали регулярно заниматься с массажным мячиком

Врач Семенов: занятия с массажным мячиком активизируют кровообращение

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PatriciaFragoso/Shutterstock/FOTODOM

Пожилым людям стоит регулярно заниматься с массажным мячиком, чтобы активизировать кровообращение, а также повысить умственную и физическую активность. Об этом в интервью РИАМО сообщил врач-гериатр геронтологического центра «Северное Тушино» Федор Семенов. Речь, по его словам, о небольшом твердом шарике с шипами из пластика. Приспособление нужно катать между ладонями и по телу, пояснил специалист.

«Надавливаем несильно, но так, чтобы от колючек оставались следы на коже. Иголки воздействуют на нервные окончания, а также на активные точки, расположенные на кистях рук», — рассказал Семенов.

Также он порекомендовал использовать световой планшет с песком для рисования, чтобы раскрыть творческий потенциал и успокоить нервную систему.

До этого Семенов посоветовал пожилым выполнять тест Струпа пять раз в день, чтобы поддерживать мозговую активность и тренировать внимательность.

Специалист пояснил, что данное упражнение основано на восприятии изображений. Тест, по его словам, содержит слова, обозначающие цвета. При этом значения слов и цветов, которыми они написаны не совпадают. Человеку при этом необходимо назвать цвет, которым написано слово, не обращая внимания на его значение.

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