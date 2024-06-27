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Пропавшую собаку нашли за 1600 км от дома спустя 2 года

UPI: в США хозяева спустя 2 года нашли пропавшую собаку за 1600 км от дома

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WINK-TV

В США хозяева спустя два года нашли свою пропавшую собаку за 1600 км от дома, пишет издание UPI.

Тони Дункан рассказал, что его собака по кличке Луна исчезла из его дома примерно два года назад, погнавшись в лес за диким животным. Мужчина думал, что питомица вернется сама, но этого не случилось. Первоначальные поиски не дали результата, и американец решил, что больше не увидит животное.

Однако на прошлой неделе Тони позвонили и сообщили, что Луну нашли. Оказалось, собака за это время преодолела расстояние в 1600 км и была в другой части страны. Волонтеры смогли узнать данные Дункана благодаря микрочипу. В тот же день мужчина отправился на встречу со своей любимицей.

«Это было большое расстояние, но оно не могло сравниться с той любовью, которую я испытываю к своей собаке», — поделился он эмоциями.

Ранее черная собака за два года стала полностью белой из-за витилиго.

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