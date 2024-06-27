Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Более половины россиян ответственно подходят к сбору аптечки в поход

Аналитики Rambler&Co назвали осознанным подход россиян к сборке аптечки в поход

close
100%
Shutterstock

Более половины россиян проявляют ответственность при сборе аптечки в поход. Об этом говорит исследование, проведенное аналитиками медиахолдинга Rambler&Co совместно со «Сбер Еаптекой».

Опрос на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co, который проводился c 13 по 20 июня, показал, что 34% россиян на регулярной основе ходят в походы. При этом 33% опрошенных отметили, что не ходят, а еще столько же (33%) рассказали, что любят отдыхать на природе, но не в рамках похода.

Как уточнили аналитики медиахолдинга, самыми опасными являются горные, водные и пешие походы, поэтому важно тщательно готовить аптечку.

Исследование показало, что большая часть респондентов (61%) специально собирают аптечку в поход, наполненность которой зависит от длительности и направления. При этом 39% россиян берут в поход средства первой помощи из домашней аптечки. Кроме того, 17% опрошенных при сборке походной аптечки прислушиваются к советам бывалых походников, еще 11% ищут информацию в интернете, и только 6% советуются с врачами, фармацевтами в аптеке или онлайн. В свою очередь, ни с кем не советуются 66% россиян.

Также участники опроса рассказали о часто встречающихся формах недомогания в походе. Самой распространенной проблемой стали укусы насекомых или змей (24%), далее следуют травмы и ушибы (13%), а на третьем месте оказались отравления и кишечные инфекции (11%). Кроме того, в этот список попали переохлаждение или тепловой удар (7%), акклиматизацией (6%) и ОРВИ (4%). Чуть более трети россиян (35%) рассказали, что ни разу не испытывали недомогание в походах.

Почти половина респондентов (43%) отметили, что в походную аптечку точно положат антигистаминные, противовоспалительные, противоожоговые лекарственные средства, бинты и жгуты, а также препараты от боли и спазмов, отравлений и антибиотики группы пенициллина. При этом 16% берут в поход те препараты, которые найдут в домашней аптечке. Еще 23% опрошенных берут что-то одно из перечисленных групп, а 18% не знают, что брать с собой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами