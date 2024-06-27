Более половины россиян ответственно подходят к сбору аптечки в поход

Более половины россиян проявляют ответственность при сборе аптечки в поход. Об этом говорит исследование, проведенное аналитиками медиахолдинга Rambler&Co совместно со «Сбер Еаптекой».

Опрос на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co, который проводился c 13 по 20 июня, показал, что 34% россиян на регулярной основе ходят в походы. При этом 33% опрошенных отметили, что не ходят, а еще столько же (33%) рассказали, что любят отдыхать на природе, но не в рамках похода.

Как уточнили аналитики медиахолдинга, самыми опасными являются горные, водные и пешие походы, поэтому важно тщательно готовить аптечку.

Исследование показало, что большая часть респондентов (61%) специально собирают аптечку в поход, наполненность которой зависит от длительности и направления. При этом 39% россиян берут в поход средства первой помощи из домашней аптечки. Кроме того, 17% опрошенных при сборке походной аптечки прислушиваются к советам бывалых походников, еще 11% ищут информацию в интернете, и только 6% советуются с врачами, фармацевтами в аптеке или онлайн. В свою очередь, ни с кем не советуются 66% россиян.

Также участники опроса рассказали о часто встречающихся формах недомогания в походе. Самой распространенной проблемой стали укусы насекомых или змей (24%), далее следуют травмы и ушибы (13%), а на третьем месте оказались отравления и кишечные инфекции (11%). Кроме того, в этот список попали переохлаждение или тепловой удар (7%), акклиматизацией (6%) и ОРВИ (4%). Чуть более трети россиян (35%) рассказали, что ни разу не испытывали недомогание в походах.

Почти половина респондентов (43%) отметили, что в походную аптечку точно положат антигистаминные, противовоспалительные, противоожоговые лекарственные средства, бинты и жгуты, а также препараты от боли и спазмов, отравлений и антибиотики группы пенициллина. При этом 16% берут в поход те препараты, которые найдут в домашней аптечке. Еще 23% опрошенных берут что-то одно из перечисленных групп, а 18% не знают, что брать с собой.