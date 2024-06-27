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В Тюменской области у женщины в сердце нашли гной

В Тобольске медики спасли женщину с гноем в сердце

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Pixabay

Тюменские медики спасли женщину, у которой в сердце обнаружили гной. Об этом сообщает минздрав региона.

Женщина из Тобольска обратилась в больницу с жалобами на лихорадку и высокую температуру, в этот момент она была в критическом состоянии. Так как россиянке постоянно становилось хуже, ее экстренно прооперировали.

«Хирурги точно определили место скопления гноя и выполнили его дренирование, избежав крупных разрезов», – поделились в ведомстве.

По мнению специалистов, таким образом медики смогли избежать дальнейшего распространения абсцесса и дальнейших осложнений.

Состояние женщины улучшилось спустя несколько дней после вмешательства. На то, чтобы оправиться после произошедшего, у пациентки ушло около месяца.

До этого в Подмосковье у ребенка обнаружили необычную кисту. Ребенок жаловался на боль в животе, тошноту и слабость. Во время исследования выяснилось, что в яичнике появилось новообразование. Специалисты провели операцию, после чего в опухоли заметили волосы, зубы и элементы костей.

Ранее в Подмосковье у женщины с приступами эпилепсии нашли опухоль размером с бильярдный шар.

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