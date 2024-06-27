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Пассажиры сошедшего с рельсов поезда в Коми заявили, что ждали помощь без тепла и света

Baza: пассажиры сошедшего с рельсов поезда сидели без тепла и света 12 часов

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Северо-Западная транспортная прокуратура

В Коми люди, которые находились в сошедшем с путей поезде, просидели там более десяти часов без отопления. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По словам пассажирки Марины из Воркуты, которая ехала с тремя детьми, люди ждали помощи 12 часов. Все это время отопления в салоне не было, свет внутри также отсутствовал. Как заявила другая пассажирка, чтобы согреться, некоторые разжигали костры. Некоторые в вагонах клали под себя матрасы, чтобы не пораниться о битые стекла.

Около пяти часов утра пассажиры отправились к станции «Угольная».

«По словам Марины, туда пострадавшим привезли воду, но отдавали ее не бесплатно, а за 80 рублей», – сообщается в публикации.

Накануне девять вагонов пассажирского поезда, следовавшего из Воркуты в Новороссийск, сошли с рельсов. По предварительным данным, причиной произошедшего стало размытие железнодорожной насыпи. Всего десятки человек, часть из них получили серьезные травмы.

Ранее трое россиян попались на попытке диверсии на железной дороге.

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