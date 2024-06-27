Экс-вагнеровец зарезал брата и получил уголовный срок

В Иркутске местного жителя Онхонова А.Б. признали виновным в убийстве брата, который до этого дважды подвергался нападениям с его стороны. Об этом сообщили в пресс-службе Иркутского областного суда.

Согласно материалам дела, инцидент произошел 14 ноября 2023 года в деревне Улан Баяндаевского района области. Обвиняемый утверждал, что поссорился с братом на бытовой почве — тот, будучи пьяным, стал нецензурно оскорблять его, а затем наносить ему удары, в том числе по больной руке, травмированной на СВО.

Мужчина пояснил, что он просил брата прекратить нападки, но тот якобы не останавливался, из-за этого обвиняемый сильно разозлился, взял нож с тумбочки и машинально ударил им брата два раза в грудь, а затем еще раз в спину, когда тот развернулся и стал выходить из комнаты. Обвиняемый подчеркнул, что случившееся помнит «смутно», так как и сам был в состоянии опьянения.

Онхонов признал вину в полном объеме и раскаялся в содеянном, отметив, что не имел умысла убивать брата. Также мужчина оплатил организацию похорон и поминок потерпевшего.

Ранее мужчина был судим по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Суд первой инстанции приговорил мужчину к наказанию в виде лишения свободы на срок 7 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Защита осужденного посчитала приговор слишком суровым и попыталась оспорить его в областном суде. Адвокат осужденного просил учесть явку мужчины с повинной, а также противоправное и аморальное поведение потерпевшего в качестве смягчающих наказание обстоятельств.

Также защита обратила внимание, что Онхонов с 1 февраля 2023 года по 24 марта 2023 года принимал участие в специальной военной операции в качестве добровольца — бойца ЧВК «Вагнер», получил ранение и не излечился до настоящего времени.

Апелляционная инстанция оставила решение суда без изменений.

Ранее избивший беременную россиянку экс-вагнеровец из СИЗО уехал на СВО.