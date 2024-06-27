Врач раскрыл, представляют ли угрозу для здоровья чайные пакетики-пирамидки

Заслуженный врач РФ, хирург-онколог Андрей Коржиков в беседе с «Ридусом» прокомментировал опасения вице-спикера Государственной думы РФ Бориса Чернышова относительно негативного влияния на здоровье пластиковых чайных пакетиков-пирамидок. По словам специалиста, утверждения о том, что пакетики могут способствовать развитию серьезных заболеваний, в том числе рака, не подтверждаются медицинской статистикой.

«Если бы это было так, то мы бы уже в течение многих лет наблюдали рост заболеваемости от этих пакетиков. Ничего подобного не происходит и не произойдет. Пейте спокойно, если хотите. Не хотите — заваривайте обычный чай», — сказал Коржиков.

В июне Чернышов обратился к министру здравоохранения России Михаилу Мурашко с призывом провести дополнительные исследования о влиянии чайных пакетиков-пирамидок на здоровье, а при необходимости запретить их. Парламентарий привел данные, согласно которым, при употреблении чая из таких пакетиков в организм попадают частицы микропластика.

Врач-терапевт, директор Центра иммунокоррекции им. Ходановой Людмила Лапа до этого рассказала, можно ли пить кофе из пластикового стакана. По словам специалиста, употребление горячих напитков из такой тары безопасно для организма, поскольку она делается из «нетоксичных» материалов.

Ранее ученые нашли микроорганизм, который способен бороться с пластиковыми отходами.