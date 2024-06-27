Полицейский понижен в должности за использование камер наблюдения для слежки за женой

В США полицейского понизили в должности после того, как выяснилось, что он использовал уличные камеры наблюдения для слежки за своей женой, пишет NDTV.

Как пишут СМИ, бывший лейтенант полицейского управления в Южной Каролине Райан Терелл трижды злоупотребил своими полномочиями, чтобы следить за женой, которую он подозревал в измене. По данным следствия, офицер получил доступ к уличным камерам и с помощью них отслеживал перемещения супруги.

Кроме того, Терелл угрожал своему коллеге, подозревая, что жена изменяет ему именно с ним. После многочисленных жалоб полицейский был допрошен. Он признал свою вину в слежке, объясняя это «беспокойством за благополучие жены».

По результатам внутреннего расследования Райан был понижен в должности.

Ранее в США мужчина отбился от преступника с помощью сковороды.