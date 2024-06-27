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Россиян в Кении на фоне протестов попросили не выходить на оживленные улицы

Посольство РФ в Кении попросило россиян не посещать общественные места

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Shutterstock/FOTODOM

Российское посольство попросило граждан РФ в Кении не посещать общественные места в городах на фоне акций протеста. Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале дипведомства.

«27 июня в Найроби и других городах Кении ожидается новая волна демонстраций и столкновений. Не посещайте места скопления людей», — предупредили представители посольства.

Дипломаты также попросили выполнять требования полиции и местных чиновников, а при появлении необходимости обращаться в консульство по телефону +254 728 606541.

Беспорядки начались в Кении на следующий день после того, как в понедельник президент США Джо Байден включил страну в число «основных союзников, не входящих в НАТО». Это стало первым случаем, когда такой статус получила африканская страна к югу от Сахары.

Лидеры протестов называют основной причиной начала акций проект государственного бюджета, предусматривающий повышение налогов. 26 июня президент Кении направил документ на пересмотр в парламент.

Ранее сообщалось, что кенийских депутатов во время протестов пришлось эвакуировать по тоннелям.

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