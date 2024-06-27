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92-летняя оренбурженка пошла в лес за земляникой и пропала

В Оренбургской области спасли 92-летнюю женщину, ушедшую в лес за земляникой

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МВД РФ по Оренбургской области

В Оренбургской области спасли пожилую местную жительницу, которая ушла в лес за ягодой и пропала. Об этом сообщает «МВД Медиа».

В правоохранительные органы обратилась дочь пенсионерки: женщина рассказала, что ее 92-летняя мать ушла в лес за земляникой и не вернулась домой. При этом оренбурженка отметила, что родственница страдает потерей памяти и имеет проблемы с ориентацией в пространстве.

На поиск пропавшей выдвинулись полицейские, местные жители и волонтеры.

«Розыск продолжался непрерывно и длился более суток. В результате заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) МО МВД России «Абдулинский» майор полиции Юрий Деревяшкин обнаружил пенсионерку в бессознательном состоянии в лесном массиве в трех километрах от села», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Обессиленную пенсионерку вынесли из леса сотрудники полиции и доставили ее в медучреждение. Сейчас жизни женщины ничего не угрожает.

Ранее турист четыре часа провисел на отвесной скале в Горном Алтае, пока его не спасли сотрудники МЧС.

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