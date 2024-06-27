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Инициативу о дурно пахнущих людях призвали распространить на все виды транспорта

Автоэксперт Сажин: идея о дурно пахнущих людях нужна для всех видов транспорта

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Depositphotos

Предложение о штрафах за несоблюдение личной гигиены следует распространить на все виды транспорта, заявил автоэксперт Владимир Сажин. В беседе с Общественной службой новостей он назвал эту инициативу в целом ненужной, подчеркнув, что лучше обратить внимание на настоящие проблемы и создание в транспорте комфортных условий для пассажиров.

Напомним, депутат Госдумы Виталий Милонов предложил приравнять несоблюдение личной гигиены к хулиганству с соответствующим наказанием. Он объяснил это тем, что поездка или перелет на самолете с таким пассажиром является причиной дискомфорта и представляет опасность для окружающих. По мнению Сажина, такая инициатива должна распространяться и на электрички, поезда, самолеты.

Автоэксперт предложил довести идею до конца и запретить людям пользоваться духами перед поездкой в общественном транспорте, или употреблять лук и чеснок в пищу. Он также добавил, что подобную инициативу будет невозможно реализовать, так как придется нанимать специальных людей, которые будут оценивать запахи в общественном транспорте.

«На мой взгляд, депутатам Государственной Думы нужно обратить внимание на проблемы, которые действительно существуют на транспорте. Как обеспечить общественный транспорт комфортными условиями, кондиционерами», — заключил специалист.

До этого врачи раскритиковали идею приравнивать несоблюдение личной гигиены к хулиганству, объяснив это тем, что зачастую от человека исходит неприятный запах из-за серьезных заболеваний. К примеру, обильное потоотделение с резким запахом может быть вызвано сахарным диабетом, проблемами с щитовидкой и почками.

Ранее в Союзе пассажиров оценили идею штрафовать россиян за неприятный запах.

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