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Минюст предложил ввести в судах новую меру пресечения для некоторых обвиняемых

Минюст РФ предложил залог для обвиняемых в случае примирения с потерпевшими

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Depositphotos

Замминистра юстиции РФ Вадим Федоров предложил позволять обвиняемым в виде залога. Об этом он сообщил, выступая на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ), пишет ТАСС.

Однако, по его словам, такую меру пресечения стоит избирать, если обвиняемый примирился с потерпевшими.

Согласно положениям статьи 76 Уголовного кодекса Российской Федерации, человека, впервые совершившего преступление небольшой или средней тяжести, можно будет освободить от уголовной ответственности, если он примирилось с потерпевшим и компенсировал причиненный ущерб.

До этого в российский суд первые передали дело о диверсионном сообществе, в которое вовлекали трудных подростков. По данным СМИ, изначально в отношении подозреваемых, проживающих в подмосковном рабочем поселке Селятино и замешанных в поджоге релейные шкафов на железной дороге, правоохранителями линейного отдела МВД Киевского направления Московской железной дороги было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

Ранее россиянам напомнили, что в июле вступят в силу 10 новых законов.

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