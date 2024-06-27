В МВД РФ рассказали, как происходит большая часть киберпреступлений

Начальник договорно-правового департамента МВД России Александр Авдейко в ходе выступления на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) заявил, что 90% киберпреступлений совершаются из украинских кол-центров с использованием технологий НАТО. Об этом сообщает ТАСС.

«Больше 90% преступлений такого рода совершаются из кол-центров, находящихся на Украине», — сказал Авдейко, подчеркнув, что злоумышленники активно пользуются технологиями НАТО.

Он добавил, что несколько лет назад большая часть киберпреступлений совершалась из мест лишения свободы, однако благодаря работе ФСИН эту тенденцию удалось изменить.

До этого газета «Известия» писала, что Роскомнадзор (РКН) изучает возможность блокировки зарубежных звонков по умолчанию для защиты абонентов от угрозы со стороны мошенников. В настоящее время фиксируется многократный рост мошеннических звонков, в том числе с территории Украины.

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