На Сахалине трех рыбаков унесло на лодке в открытое море

На Сахалине сотрудники МЧС приступили к поиску рыбаков, которых, предположительно, унесло в открытое море. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В районе мыса Свободный мужчин унесло в Охотское море. Предварительно, на надувной лодке заглох мотор», — рассказали спасатели.

Специалисты МЧС приступили к обследованию акватории на плавсредствах. Также поисковые работы ведутся с вертолета Ми-8.

До этого на Сахалине четырехметровая волна смыла двух людей, которые вышли на пирс во время шторма. Пара приехала на побережье на свидание: они, не испугавшись волн, гуляли по пирсу и фотографировались. Девушку унесло в море на 400 метров, но ее удалось спасти очевидцам. Поисками ее спутника занимаются спасатели.

Ранее на Катуни спасли шесть туристов, оказавшихся в воде из-за перевернувшегося рафта.