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Россиянин передавал фото объектов Крыма ВСУ и стал фигурантом дела о госизмене

В Крыму мужчина получил срок 12 лет за госизмену

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Shutterstock

В Крыму суд вынес приговор мужчине, которого обвиняли в госизмене. Об этом сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, в 2022 году он снимал комплекс противовоздушной обороны и сообщал его местонахождение. Все материалы он отправлял в специальный чат-бот, который использовала украинская сторона. Таким образом местный житель помогал ВСУ. В результате мужчину задержали в Псковской области.

Суд признал россиянина виновным. Его приговорили к 12 годам лишения свободы. Наказание отбывать он будет в колонии строгого режима.

До этого в Крыму по подозрению в Госизмене задержали старшего следователя МВД. По данным источника, в правоохранительных органах он работал восемь лет. Все это время он передавал данные из засекреченных баз Службе безопасности Украины.

В рамках законодательства за подобное преступление он может получить до 20 лет лишения свободы. Его также могут обязать выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей.

Ранее суд принял к рассмотрению дело сыновей липецкого священника о госизмене.

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