Парфюмер рассказала о самых удачных нотах для мужских ароматов

Наиболее удачными для мужских ароматов являются ноты мандарина, кожи, табака и мяты. Об этом «Москве 24» рассказала парфюмер и аромапсихолог Марина Огнева.

По ее словам, мандарин может сочетаться с дополнительными цитрусовыми. Например, лимоном, лаймом или бергамотом.

«Для теплой погоды мужчинам прекрасно подойдут и чистые, тонкие ароматы с акватическими нотами, созданными для имитации океанского бриза или свежего воздуха на вершине горы. <...> Во многих популярных мужских парфюмах присутствует нота кожи. Она пьянящая, интенсивная, придает аромату сексуальную и утонченную привлекательность», — отметила Огнева.

Варианты парфюма с нотой табака будут хорошо сочетаться с пряными, ароматическими и древесными нотами, продолжила эксперт. Она также советует мужчинам рассмотреть варианты с кардамоном, сандалом и лавандой. Еще один вариант — перец, который придает пикантности и древесным, и цветочным, и восточным парфюмам.

Парфюмер, основатель бренда нишевой парфюмерии Urban Scents Мари Урбан до этого рассказала «Газете.Ru», что одними из самых соблазнительных парфюмерных нот мужчины считают мускус.

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