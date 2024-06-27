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Парфюмер рассказала о самых удачных нотах для мужских ароматов

Парфюмер Огнева: ноты мандарина идеально подходят для мужских ароматов

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Depositphotos

Наиболее удачными для мужских ароматов являются ноты мандарина, кожи, табака и мяты. Об этом «Москве 24» рассказала парфюмер и аромапсихолог Марина Огнева.

По ее словам, мандарин может сочетаться с дополнительными цитрусовыми. Например, лимоном, лаймом или бергамотом.

«Для теплой погоды мужчинам прекрасно подойдут и чистые, тонкие ароматы с акватическими нотами, созданными для имитации океанского бриза или свежего воздуха на вершине горы. <...> Во многих популярных мужских парфюмах присутствует нота кожи. Она пьянящая, интенсивная, придает аромату сексуальную и утонченную привлекательность», — отметила Огнева.

Варианты парфюма с нотой табака будут хорошо сочетаться с пряными, ароматическими и древесными нотами, продолжила эксперт. Она также советует мужчинам рассмотреть варианты с кардамоном, сандалом и лавандой. Еще один вариант — перец, который придает пикантности и древесным, и цветочным, и восточным парфюмам.

Парфюмер, основатель бренда нишевой парфюмерии Urban Scents Мари Урбан до этого рассказала «Газете.Ru», что одними из самых соблазнительных парфюмерных нот мужчины считают мускус.

Ранее парфюмер перечислила ароматы, которые идеально подойдут на лето.

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