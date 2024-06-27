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Пьяный челябинец оскорбил главу округа в соцсетях и стал фигурантом уголовного дела

Под Челябинском мужчина пойдет под суд за оскорбление главы округа в соцсетях

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Depositphotos

Житель Челябинской области стал фигурантом дела после того, как оскорбил главу округа. Об этом сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, мужчина зашел в один из посвященных городу Коркино пабликов во «ВКонтакте» и в комментариях оскорбил главу Коркинского муниципального округа «в связи с исполнением ею своих должностных обязанностей, затрагивая ее личностные и профессиональные качества».

В записи содержалась нецензурная лексика. Правоохранители полагают, что в момент написания текста россиянин находился в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о публичном оскорблении представителя власти. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

Известно, что ранее фигурант уже был судим. По какой статье, не уточняется.

До этого в Кемеровской области поймали мужчину, который угрожал правоохранителям. Сначала он демонстрировал топор участковому, и, пока он вызывал подкрепление, зашел домой за ножом и позже напал на силовиков.

Ранее в Дагестане подросток напал с ножом на полицейского и пытался отобрать у него оружие.

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