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Прокуратура Карелии требует через суд признать геноцид народов СССР в годы войны

ГП сообщила, что установит в суде факт геноцида народов СССР в годы войны

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Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Прокуратура Карелии направила в суд заявление об установлении факта геноцида народов Советского Союза в годы войны. Об этом сообщила Генеральная прокуратура.

Заявление направили в Верховный Суд Карелии в преддверии 80-летия со Дня освобождения Петрозаводска 28 июня 1944 года от фашистских оккупантов. В документе указано, что с осени 1941 года и до конца июня 1944 года большая часть экономически развитой территории региона была под оккупацией Финляндии — в то время союзницы нацистской Германии.

Эксперты подсчитали, что сумма ущерба, причиненного оккупацией хозяйству и инфраструктуре Карелии, в переводе на современный курс, составила более 20 трлн рублей.

До этого стало известно, что сотрудники российских следственных органов продолжают системную работу по раскрытию преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками против граждан СССР. Об этом рассказал председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Ранее Бастрыкин прокомментировал отказ немецких властей признавать блокаду Ленинграда в годы Великой Отечественной войны геноцидом.

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