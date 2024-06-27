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Глава ЛНР проверил ход ремонта Комсомольского поселкового клуба

Пасечник: более 400 ребят занимаются в Комсомольском поселковом клубе

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Телеграм-канал «Леонид Пасечник»

Все жители поселка в Свердловском муниципальном округе ждут завершения ремонта Комсомольского клуба, написал в своем Telegram-канале глава ЛНР Леонид Пасечник во время проверки с первым заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко.

Пасечник отметил, что всего в кружках и секциях клуба занимаются более 400 ребят.

По словам Пасечника, в клубе уже установили котельную, поменяли окна и оборудуют уборные.

«В ближайших планах – реконструировать фасад и капитально отремонтировать спортивный зал», — сказал он.

Пасечник добавил, что библиотеку оснастят современными стеллажами.

«В августе благодаря президентскому фонду культурных инициатив в детский кукольный театр при клубе приедет профессиональный режиссер, чтобы обучать детей театральному искусству», — написал глава ЛНР.

Он добавил, что в этом году в клуб привезут новые кресла и другую мебель.

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