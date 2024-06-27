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Россиянка создала профиль «подруги» и два года получала деньги от инвалида

На Камчатке мошенницу осудили за обман влюбленного в ее аккаунт инвалида

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Shutterstock

Жительница Камчатки получила срок за обман инвалида. Об этом сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, россиянка познакомилась с 30-летним мужчиной три года назад в баре и взяла у него номер телефона. Позже она заявила, что не может с ним встречаться из-за того, что у нее уже есть возлюбленный, но она готова познакомить мужчину со своей подругой.

Россиянин согласился, и женщина создала профиль «знакомой», которая якобы заинтересовалась молодым человеком. С ним мошенница общалась два года. Все это время она выманивала у него средства на еду себе и животным, лекарства матери и другое. При этом собеседница под разными предлогами никак не могла встретиться с возлюбленным.

«Всего потерпевший произвел 265 банковских операций на общую сумму почти 600 тыс. рублей», — поделились в ведомстве.

В отношении россиянки возбудили уголовное дело. Ее адвокат заявил, что пострадавший оказывал финансовую помощь безвозмездно для вступления в романтические отношения.

Женщину признали виновной и приговорили к трем годам лишения свободы условно.

Ранее россиянина Любовникова арестовали за то, что оставил женщин без любви и денег.

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