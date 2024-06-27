В Белгороде отменили ракетную опасность

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе отменена.

Данное оповещение пришло спустя семь минут после того, как она была объявлена.

Также утром 27 июня на всей территории Белгородской области объявляли ракетную опасность. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ. После этого стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали обстрел Шебекинского городского округа и села Новая Таволжанка.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что Вооруженные силы Украины совершили атаки на два села в Шебекинском городском округе. Он также добавил, что в селе Новая Таволжанка после падения беспилотника была повреждена кровля хозяйственной постройки.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.