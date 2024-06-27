Воздушная тревога объявлена в двух областях Украины

Воздушная тревога спустя пять минут после отмены вновь объявлена в Днепропетровской и Полтавской областях Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации республики.

Кроме того, сирены уже на протяжении двух часов продолжают звучать в Харьковской области.

Утром 27 июня новая серия взрывов произошла в Харькове.

Также взрыв произошел в Одесской области Украины.

Взрывы произошли и в Киеве, в ночь на 27 июня. В тот момент в городе была объявлена воздушная тревога.

Атаки на украинскую инфраструктуру со стороны Вооруженных сил России начались 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, который, по утверждению российских властей, был организован украинскими спецслужбами. Цели ударов включают объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.