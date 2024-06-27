На Сахалине сиделка изгоняла из инвалида «нечистого духа» и попала на видео

На Сахалине местный житель заподозрил сиделку 68-летней матери в странном поведении. Об этом сообщает Telegram-канал «Эхо Сахалина».

Пенсионерка является инвалидом первой группы и за ней требовался уход. Нанятую сиделку, которая решила жить с подопечной, предупредили о том, что в квартире ведется видеонаблюдение. В первое время женщина действительно заботилась об инвалиде.

О произошедшем мужчина узнал после того, как посмотрел последние в тот момент записи с камер видеонаблюдения. Выяснилось, что сиделка повышала на женщину голос. Помимо этого, она изгоняла из россиянки «нечистый дух», при этом молилась и удерживала человека на кровати.

Несмотря на беседу с женщиной и ее руководством, ситуация повторилась.

«Я снова увидел, как сильная женщина не дает маме даже ходить по комнате, бросает ее на кровать, хватает за руки, вдавливает в матрас и орет», — поделился сын пострадавшей.

О причинах произошедшего не сообщается. Семья обратилась в полицию.

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