В СК РФ указали на необходимость изменения миграционнй политики РФ

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в рамках сессии «Правовые аспекты миграционной политики в современной России» на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ) заявил о необходимости изменить миграционную политику в России. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, менять миграционную политику необходимо за счет внутренних ресурсов страны.

«Самое главное — изменить миграционную политику России, точно обосновать необходимость, а может быть, даже вообще сделать так, чтобы с помощью внутренних ресурсов решить свои политические, экономические, национальные и другие проблемы», — подчеркнул Бастрыкин.

До этого прокурор управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Генеральной прокуратуры РФ Дмитрий Вагурин сообщил, что каждый год в Россию прибывают около 15 млн иностранцев, в основном — трудовых мигрантов, но этот состав претерпел значительные изменения.

Ранее эксперты ВШЭ вычислили, что для сохранения численности населения России может понадобиться 1,1 млн мигрантов в год.