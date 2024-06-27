Осужденному за разбой жителю Таджикистана увеличили срок за пропаганду терроризма

Второй Восточный окружной военный суд увеличил осужденному за разбой гражданину Таджикистана Ташрифу Сохибназарову срок с семи до 12,5 лет за оправдание терроризма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

По данным пресс-службы, в 2018 году мужчина получил семь лет и шесть месяцев строгого режима за разбой.

«Суд путем частичного присоединения неотбытой части наказания по приговору Савеловского районного суда г. Москвы назначил Сохибназарову наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет 6 месяцев», — отметили в пресс-службе.

Отмечается, что первые три года срока Сохибназаров будет отбывать в тюрьме, а остальную часть в исправительной колонии особого режима.

До этого второй Восточный окружной военный суд огласил обвинительный приговор жителю Алтайского края Виталию Пирогову. По данным суда, мужчина публиковал в Telegram комментарии, в которых был призыв к насильственным действиям и к осуществлению террористической деятельности.

Ранее «Исламское государство» (организация запрещена в России) представило свою версию теракта в «Крокус Сити Холле».