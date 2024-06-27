На Украине сообщили о сокращении времени отключения света в августе

Директор Центра исследования энергетики Украины Александр Харченко заявил, что в августе отключения света уменьшатся до 4 — 6 часов в сутки. Об этом сообщает украинское агентство УНИАН.

По словам Харченко, на энергетических объектах Украины продолжаются ремонтные работы.

«Я абсолютно уверен, что уже в первой декаде августа ситуация станет ощутимо лучше. Осенью вообще будет, скорее всего, довольно комфортно», — добавил он.

Харченко указал на сложность предсказания новых атак, но в целом, по его словам, ситуация с обеспечением населения электроэнергией улучшается.

20 июня подконтрольный Киеву Херсон остался без электричества. Утром 20 июня украинское издание «Общественное» писало о взрывах в Херсоне. Также сообщалось о повреждениях на объектах энергетической инфраструктуры в Винницкой, Киевской, Днепропетровской областях.

Ранее на Украине ужесточили графики отключений света.