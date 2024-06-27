Стало известно, где хотят работать российские студенты – в найме или бизнесе

Большинство российских студентов планируют в будущем строить карьеру в бизнесе – об этом заявили 37% участников соответствующего опроса. Работать в найме планируют 33% студентов, приводит RT результаты исследования.

Бизнесменами себя видят примерно одинаковое количество юношей и девушек, а в найме работать чаще хотят юноши – 36% против 30%. Еще 30% студентов затруднились сделать выбор между наймом и бизнесом.

Каждый десятый респондент заявил, что уже имеет опыт ведения своего бизнеса, однако чаще всего они говорят о заработке своими силами без официального оформления статуса индивидуального предпринимателя.

Всего в исследовании сервиса SuperJob участвовали более тысячи человек.

До этого специалисты выяснили, что для большинства студентов доминирующим фактором при выборе будущего места работы является высокий доход. Под ним многие выпускники понимают зарплату от 70 тыс. рублей в месяц, треть респондентов готовы работать за 50-70 тыс. в месяц.

Ранее стало известно, что почти половина российских студентов работают параллельно с учебой.