Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, где хотят работать российские студенты – в найме или бизнесе

RT: большинство студентов в России планируют строить карьеру в бизнесе

close
100%
Пресс-служба Сбера

Большинство российских студентов планируют в будущем строить карьеру в бизнесе – об этом заявили 37% участников соответствующего опроса. Работать в найме планируют 33% студентов, приводит RT результаты исследования.

Бизнесменами себя видят примерно одинаковое количество юношей и девушек, а в найме работать чаще хотят юноши – 36% против 30%. Еще 30% студентов затруднились сделать выбор между наймом и бизнесом.

Каждый десятый респондент заявил, что уже имеет опыт ведения своего бизнеса, однако чаще всего они говорят о заработке своими силами без официального оформления статуса индивидуального предпринимателя.

Всего в исследовании сервиса SuperJob участвовали более тысячи человек.

До этого специалисты выяснили, что для большинства студентов доминирующим фактором при выборе будущего места работы является высокий доход. Под ним многие выпускники понимают зарплату от 70 тыс. рублей в месяц, треть респондентов готовы работать за 50-70 тыс. в месяц.

Ранее стало известно, что почти половина российских студентов работают параллельно с учебой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами