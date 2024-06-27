Число пострадавших в ДТП с автобусом и грузовиком в Кузбассе выросло, среди них дети

При столкновении автобуса с грузовиком в Кемеровской области пострадали 17 человек. Об этом сообщил РИА Новости министр здравоохранения региона Дмитрий Беглов.

По его данным, в автобусе было 29 пассажиров. Среди пострадавших — трое детей, однако региональное управление Следственного комитета сообщило, что травмы получили лишь двое детей, а всего травмы получили 15 человек. Всех пострадавших доставили в больницу.

Он отметил, что водитель автобуса, который следовал из Новосибирска в Кемерово, не выбрал безопасную дистанцию. В итоге транспорт с пассажирами столкнулся с грузовиком, который остановился по требованию регулировщика на участке, где ведется ремонт.

До этого в Красноярском крае два ребенка попали в больницу после ДТП с грузовиком. Инцидент произошел на дороге «Красноярск — Кузнецово — Зыково». Детей девяти и десяти лет госпитализировали. Известно, что в момент аварии они были без шлемов. О характере травм не сообщается.

Ранее пенсионер-автомобилист переехал девочку на велосипеде в Красноярске.