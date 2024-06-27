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«На вызов будет некому ехать»: мэр Одессы рассказал о массовых увольнениях в скорой помощи

В Одессе уволились более 600 фельдшеров и водителей скорой помощи

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил о нехватке большого количества фельдшеров и водителей в городе. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

По данным чиновника, только за последние девять месяцев из Одесского областного центра экстренной помощи и медицины катастроф уволились более 600 сотрудников.

«Из-за нехватки кадров в Одессе каждый день не выезжают на маршрут 20 машин экстренной помощи», — поделился Труханов.

Он также добавил, что у местных специалистов колоссальные нагрузки. По мнению главы города, в вопросе дефицита кадров в сфере город достиг критических значений.

«Если те, кто остался, не получат бронь, может произойти так, что на вызов будет некому ехать», — сообщил чиновник.

Труханов подчеркнул, что от такой ситуации никто не застрахован и оставлять город с миллионным населением без скорой помощи нельзя.

До этого местные СМИ уже сообщали о массовых увольнениях водителей скорой помощи из-за мобилизации. В беседе с журналистами один из сотрудников сообщил, что им не предоставляют брони.

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