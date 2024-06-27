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В Приморье сотрудники МЧС тушат продуктовый склад

Сотрудники МЧС тушат здание на территории продуктовой базы в городе Находка

В городе Находка загорелось здание на территории продуктовой базы. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

По данным ведомства, огонь охватил площадь в тысячу квадратных метров. Во время пожара частично обрушилась кровля.

На месте работают 36 специалистов и девять единиц техники, заключили в МЧС.

Накануне в пресс-службе МЧС сообщили, что пожар случился в Старокоптевском переулке в Москве, где горел утеплитель на стройплощадке. Огонь охватил площадь в 10 квадратных метров. Спасатели ликвидировали пожар, отметили в ведомстве. В инциденте никто не пострадал.

До этого мощный пожар произошел в здании бывшего НИИ «Платан» в подмосковном Фрязино 24 июня. Во время пожара в здании произошел взрыв. Пламя охватило этажи с пятого по восьмой. Отмечается, что спасатели присвоили возгоранию третий ранг сложности. Позже сотрудники МЧС полностью ликвидировали пожар.

Ранее в некоторых регионах России возникли сложные ситуации с лесными пожарами.

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