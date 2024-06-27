В Красноярском крае двоих детей госпитализировали после столкновения с грузовиком

В Красноярском крае два ребенка попали в больницу после ДТП с грузовиком. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел на дороге «Красноярск — Кузнецово — Зыково».

«Несовершеннолетний водитель мототехники Honda Duo, не предоставив преимущество в движении, допустил столкновение с грузовым автомобилем Mitsubishi Fuso», — поделились в ведомстве.

Детей девяти и десяти лет госпитализировали. Известно, что в момент аварии они были без шлемов. О характере травм не сообщается.

Правоохранители привлекли к административной ответственности отца мальчика за то, что он разрешил ребенку управлять транспортным средством. Родителя обязали выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Информацию о произошедшем передали в отдел по делам несовершеннолетних.

В ведомстве напомнили о том, что передавать управление мотоциклом или мопедом детям не стоит, так как у детей и подростков нет навыков вождения. В результате могут пострадать не только они сами, но и другие люди.

Ранее пенсионер-автомобилист переехал девочку на велосипеде в Красноярске.