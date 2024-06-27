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Девочка в возрасте 11 лет родила от отчима

В Германии 11-летняя девочка родила ребенка от отчима

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Shutterstock

В Германии 11-летняя девочка стала матерью. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на die Welt.

Инцидент произошел в округе Зиген-Витгентштейн федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия. На беременность ребенка обратили внимание учителя в школе. Они заметили «явные признаки» и отправились в полицию. Спустя непродолжительное время школьница родила.

Местная прокуратура начала проверку. Тем не менее отец новорожденного, который приходится молодой матери отчимом, еще не задержан. Правоохранители ссылаются на нехватку доказательств. Девочка якобы хотела ребенка от возлюбленного матери и о насилии речь не идет. Такая версия вызывает сомнения у многих экспертов.

На данный момент с девочкой и ее ребенком работает управление по делам молодежи.

«Обоих передали в приёмную семью, а также назначили самой молодой маме Германии курсы у психотерапевта», – сообщается в публикации.

Школьница стала самой молодой матерью Германии.

Ранее школьница из Архангельска родила в туалете торгового центра и выбросила ребенка в лесу.

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