Очевидец рассказал о странных ранах у пострадавших севастопольцев

Владелец кафе, в котором прятались мирные граждане во время ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) ракетами ATACMS по пляжу Учкуевка в Севастополе, рассказал, что никогда не видел таких осколочных ранений. Его слова приводит РИА Новости.

По словам мужчины, раны на пострадавших не кровоточили. Он увидел одного человека, который получил ранение осколком 2,5 на 2,5 сантиметров и при этом не истекал кровью. Очевидец высказал мнение, что это предусмотрено специально, чтобы ранение позднее диагностировали или случай был расценен врачами, как «несерьезный».

Собеседник агентства рассказал, что в первую очередь эвакуируются те, у кого открытое кровотечение.

В свою очередь военный из Афганистана Владимир Хорошев отметил, что в некровоточащих ранах ничего необычного нет. Кровь может не пойти из-за того, что осколки попадают вглубь мышечной массы, образуя гематому без открытого кровотечения.

23 июня ВСУ ударили по Севастополю пятью американскими ракетами ATACMS. Один из снарядов взорвался над пляжем Учкуевка, где отдыхали люди. В результате нападения пострадали 153 человека.

Ранее сообщалось, что состояние пострадавших от обстрела Севастополя детей стабилизировано.