В Петербурге ищут неизвестных, стрелявших по окну и двери автобуса с пассажирами

В Петербурге ищут человека, который обстрелял автобус. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на пресс-службу управления МВД по региону.

Инцидент произошел в Выборгском районе города. По версии правоохранителей, неизвестные выстрелили в автобус №33, когда он находился около станции метро «Лесная». В результате были разбиты окно и два стекла двери. Во время инцидента никто не пострадал.

На данный момент правоохранители устанавливают личности стрелявших.

Как сообщает «Фонтанка», в МВД узнали о произошедшем после того, как в полицию обратился водитель автобуса. Предположительно, оружие, из которого открыли стрельбу, было пневматическим.

До этого в центре Екатеринбурга произошла драка со стрельбой. По словам очевидцев, они услышали стрельбу и бросились в помещение ресторана. Конфликт компании тем временем перерос в драку. Местные жители вызвали полицию, но участники покинули место раньше, чем они приехали.

Ранее в Ростове-на-Дону задержали подозреваемого в стрельбе в торговом центре.