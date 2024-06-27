Число затопленных паводком домов в приморском Дальнереченске выросло

В администрации городского округа Дальнереченска Приморского края заявили, что число затопленных паводком домов за сутки выросло в три раза — до 151, также вода зашла на 231 придомовую территорию. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что уровень воды вырос в реках Большая Уссурка и Уссури. Также продолжается откачка в районах города, были организованы переправы. В пункте временного размещения находятся шесть человек. Жители обеспечены горячим питанием и спальными местами.

До этого в Приморском крае частный дом превратился в бассейн из-за затопления.

Также в Лесозаводском округе Приморья оказались подтоплены около 50 приусадебных участков и погреба жилых домов. Инцидент произошел в результате обильных осадков. Главу округа вызвали в межрайонную прокуратуру для возбуждения дела об административном правонарушении.

На дорогах муниципалитета образовались незначительные переливы, движение транспорта при этом не ограничивалось. Кроме того, оказались подтоплены подвалы многоквартирных домов, администрация городского округа организовала работу передвижных насосных станций.

Ранее сотрудники МЧС доставили пострадавшим от паводка в Якутии тепловые пушки.