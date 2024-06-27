Расследование убийства сотрудника мэрии Краснодара Станислава Ржицкого завершено. Бывший президент Федерации карате Украины Сергей Денисенко признал свою вину в этом преступлении, пишет издание «Коммерсантъ».

Спортсмен недавно получил гражданство России. Вначале обвиняемый утверждал, что действовал один, но следствие выявило, что у него были сообщники, которые помогли выбрать жертву и предоставили оружие.

Помимо обвинения в убийстве, ему также предъявлены обвинения в незаконном обороте оружия и госизмене.

Сергей Денисенко, заслуженный мастер спорта Украины, переехал в Россию и получил российское гражданство. Следствие установило, что он присоединился к организованной группе, которая поручила ему убийство Станислава Ржицкого.

Летом 2023 года Денисенко приехал в Краснодар, получил информацию о жертве и оружие от сообщников и устроил слежку за Ржицким. В результате он выстрелил в жертву в парке «Затон», он убил бывшего подводника. После преступления он попытался скрыться, но был задержан на следующий день.

Сергей Денисенко признал свою вину как сразу после задержания, так и на дальнейших допросах.

До этого официальные лица в Киеве подтвердили, что украинская разведка была причастна к гибели российской журналистки Дарьи Дугиной и экс-капитана подлодки «Краснодар» Станислава Ржицкого, а также к осуществлению ряда диверсий в России.

Ранее в Киеве подтвердили роль спецслужб Украины в гибели лидеров «Оплота» и батальона «Сомали».