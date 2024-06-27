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В Коми ввели режим ЧС

В Коми объявлен режим ЧС после схода вагонов поезда с рельсов

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Северо-Западная транспортная прокуратура

После того, как поезд ВоркутаНовороссийск сошел с рельсов в республике Коми, глава региона Владимир Уйба объявил о введении режима чрезвычайной ситуации. Об этом пишет РИА Новости.

Согласно указу, органы управления и силы подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Коми будут работать в режиме «Чрезвычайная ситуация» до особого распоряжения.

По информации помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова, до 40 человек пострадали при инциденте, семеро из них находятся в тяжелом состоянии.

Пострадавших доставили в Интинскую городскую больницу, где им оказана медицинская помощь.

Глава республики Владимир Уйба сообщил, что десять пострадавших были госпитализированы, однако операции и размещение в реанимационном отделении им не потребовались. В поезде находилось 232 пассажира в 14 вагонах. В РЖД заявили, что движение поездов на участке, где произошел инцидент, восстановлено по одному пути.

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