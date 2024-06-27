В Киеве произошли взрывы

Взрывы произошли в Киеве и Староконстантинове в момент воздушной тревоги. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».

«В Киеве прозвучал взрыв», — отметили в сообщении, не уточнив подробности.

О том, что в украинской столице произошли взрывы, написало и агентство РБК-Украина. Телеканал TCH также рассказал о двух взрывах в Хмельницкой области.

В ночь на четверг, 27 июня, в девяти областях Украины объявили воздушную тревогу. Позже стало известно, что сирены включились по всей территории страны.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.