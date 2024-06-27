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В некоторых регионах России возникли сложные ситуации с лесными пожарами

«Известия»: в Якутии сложилась наиболее сложная пожароопасная ситуация

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ФБУ «Авиалесоохрана»/РИА «Новости»

На текущий момент на Дальнем Востоке, в частности в Якутии, возникла критическая ситуация с пожарами. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на Гидрометцентр.

Научный руководитель учреждения Роман Вильфанд отметил, что во многих районах наблюдается высокий и чрезвычайный уровень пожарной опасности.

По данным «Авиалесоохраны», в настоящее время в России тушат 301 лесной пожар в 16 регионах. Режим ЧС объявлен в пяти субъектах России, включая Якутию, Забайкальский край, Чукотский автономный округ, Бурятию и Иркутскую область. Особый противопожарный режим действует в 51 регионе.

Почти все лесные пожары в Якутии происходят в труднодоступных и отдаленных местах, отметили в «Авиалесоохране». На тушение привлечены специалисты из федерального резерва и соседних регионов, общее число превышает 1,4 тыс. человек. Для борьбы с огнем используются различные техники, включая тракторы, бульдозеры и вертолеты для переброски сил и средств.

Летчики-наблюдатели «Авиалесоохраны» осуществляют детальную разведку местности с вертолетов, чтобы определить проходимые маршруты для землеройной техники. Также для разведки обстановки применяются беспилотные летательные аппараты.

Для создания преград для огня тракторы и бульдозеры проводят минерализацию почвы, а парашютисты и десантники осуществляют контролируемый поджиг. Силы «Авиалесоохраны» делают все возможное для преодоления сложностей и предотвращения распространения пожаров в регионе. Ожидается, что в ближайшие дни погода изменится, что поможет в борьбе с огнем.

Ранее пропавший на 10 дней в горах турист рассказал, как ему удалось выжить.

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